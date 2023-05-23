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«Барселона» не будет форсировать возвращение Педри в строй. Он больше не сыграет в этом сезоне

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Футбол Футбол

Будет готов к старту нового чемпионата.

По данным журналиста Sport Ивана Сан-Антонио, хавбек «Барселоны» Педри не сыграет в этом сезоне из-за мышечной травмы.

Клуб подтвердил, что игрок все еще чувствует дискомфорт в правом бедре, и проблема может усугубиться, если он будет форсировать возвращение в состав.

Таким образом, «Барса» решила не рисковать здоровьем молодого игрока и будет терпеливо помогать ему восстанавливаться к началу следующего сезона.

Это вторая серьезная травма для Педри в этом сезоне после того, как в середине года он пропустил восемь игр из-за проблем с подколенным сухожилием. Это повреждение он получил в матче против «Юнайтед» в Лиге Европы.

20-летний хавбек сыграл решающую роль в победе «Барсы» в Ла Лиге этого сезона. Он выходил на поле в 26 матчах, забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.

8 комментариев

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Hella black
Здоровья таланту,главные поставленные цели достигнуты,можно и подлечится. Вообще не надо его трогать,пусть полностью восстановиться и окрепнет.
В перспективе это лучший полузащитник Мира через годик-второй.
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Игорь Климов
Ну, этот сезон Барселона сможет доиграть без Педри, полного ему восстановления!
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Lionel Andres Messi 10
Зачастил с травмами. Второй год подряд в последней половине сезона много пропускает. А что будет в следующем?
1 раз – случайность, 2 раза – совпадение, 3 раза – закономерность.
Не хочется думать, что это всё последствия дебютного сезона. Да он и в Лас-Пальмасе постоянно играл, хоть там и Сегунда была.
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Вячеслав Новиков
Наверное это и правильно, смысла нету, нужно нормально долечится
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& Co1366
Правильное решение. Сезон закончен, лучше вылечиться основательно.
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predMBAPPE
Дайте один сухарь чтоб побить рекорд Челенси и хоть резерв выпускайте!
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Очевидное невероятное
Отдохнёт, восстановится и с новыми силами в новый сезон
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XavIniesta2008-2015
Ответ Lionel Andres Messi 10
Зачастил с травмами. Второй год подряд в последней половине сезона много пропускает. А что будет в следующем? 1 раз – случайность, 2 раза – совпадение, 3 раза – закономерность. Не хочется думать, что это всё последствия дебютного сезона. Да он и в Лас-Пальмасе постоянно играл, хоть там и Сегунда была.
Последствия 2021 года ещё дают о себе знать. Ладно, Куман его нещадно гонял. Ладно, Энрике взял на Евро. Почему Педри поехал на Олимпиаду и никто его не защитил и никто не задумался о последствиях-загадка
Будет печально, если из-за мясника Де Ла Фуэнте, Педри будет часто травмироваться до конца карьеры
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