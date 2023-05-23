8 комментариев

Будет готов к старту нового чемпионата.

По данным журналиста Sport Ивана Сан-Антонио, хавбек «Барселоны» Педри не сыграет в этом сезоне из-за мышечной травмы.

Клуб подтвердил, что игрок все еще чувствует дискомфорт в правом бедре, и проблема может усугубиться, если он будет форсировать возвращение в состав.

Таким образом, «Барса» решила не рисковать здоровьем молодого игрока и будет терпеливо помогать ему восстанавливаться к началу следующего сезона.

Это вторая серьезная травма для Педри в этом сезоне после того, как в середине года он пропустил восемь игр из-за проблем с подколенным сухожилием. Это повреждение он получил в матче против «Юнайтед» в Лиге Европы.

20-летний хавбек сыграл решающую роль в победе «Барсы» в Ла Лиге этого сезона. Он выходил на поле в 26 матчах, забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.