8 комментариев

«Барселона» не будет форсировать возвращение Педри в строй. Он больше не сыграет в этом сезоне
Будет готов к старту нового чемпионата.
По данным журналиста Sport Ивана Сан-Антонио, хавбек «Барселоны» Педри не сыграет в этом сезоне из-за мышечной травмы.
Клуб подтвердил, что игрок все еще чувствует дискомфорт в правом бедре, и проблема может усугубиться, если он будет форсировать возвращение в состав.
Таким образом, «Барса» решила не рисковать здоровьем молодого игрока и будет терпеливо помогать ему восстанавливаться к началу следующего сезона.
Это вторая серьезная травма для Педри в этом сезоне после того, как в середине года он пропустил восемь игр из-за проблем с подколенным сухожилием. Это повреждение он получил в матче против «Юнайтед» в Лиге Европы.
20-летний хавбек сыграл решающую роль в победе «Барсы» в Ла Лиге этого сезона. Он выходил на поле в 26 матчах, забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.
В перспективе это лучший полузащитник Мира через годик-второй.
1 раз – случайность, 2 раза – совпадение, 3 раза – закономерность.
Не хочется думать, что это всё последствия дебютного сезона. Да он и в Лас-Пальмасе постоянно играл, хоть там и Сегунда была.
Будет печально, если из-за мясника Де Ла Фуэнте, Педри будет часто травмироваться до конца карьеры