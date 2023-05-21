7 комментариев

«Барселона» представила кубок чемпиона Испании на «Камп Ноу» в матче с «Реал Сосьедад» (1:2).

Футболисты сначала подняли трофей, а потом и тренера, который помог его завоевать.

Сразу после речи Хави, в которой он поблагодарил болельщиков за поддержку, его окружила команда. Футболисты подняли Хави и подбросили его в воздух – это традиционный способ для игроков выразить свою благодарность. Это еще раз показывает, насколько Хави популярен среди команды.

Возможно, этот сезон в исполнении Хави не был идеальным, но он проделал невероятную работу и помог «Барселоне» вернуть себе лидерство в Ла Лиге.