FC BARCELONA
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📸Игроки «Барселоны» подбросили Хави в воздух, чтобы отпраздновать успех в Ла Лиге

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«Барселона» представила кубок чемпиона Испании на «Камп Ноу» в матче с «Реал Сосьедад» (1:2).

Футболисты сначала подняли трофей, а потом и тренера, который помог его завоевать.

Сразу после речи Хави, в которой он поблагодарил болельщиков за поддержку, его окружила команда. Футболисты подняли Хави и подбросили его в воздух – это традиционный способ для игроков выразить свою благодарность. Это еще раз показывает, насколько Хави популярен среди команды.

Возможно, этот сезон в исполнении Хави не был идеальным, но он проделал невероятную работу и помог «Барселоне» вернуть себе лидерство в Ла Лиге.

7 комментариев

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Эксперт Спортс
Ответ Оламаукбери
Пипец новость, конечно… Я думал там продолжение будет типа подкинули и не поймали или очень высоко подкинули, поставив тем самым рекорд лиги, а тут…🤦🏻
Юмор не твой конек. Не смешно
+8
-1
+7
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Михаил Зобнин
Араухо с Тер Штегеном надо было кидать)
+8
-3
+5
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Marakana
Радует не то что подбросили Хави в воздух, а то что поймали. С победой и чемпионством Барса. Браво. Так держать
+1
0
+1
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Оламаукбери
Ответ Эксперт Спортс
Юмор не твой конек. Не смешно
Ты эксперт юмора чтоль?
0
0
0
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