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Педри - это будущий капитан «Барселоны»: на чемпионском параде он совершил поступок, который ему никогда не забудут💪🏻💪🏻💪🏻

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«Какой же он крутой!»

Педри не только отличился ассистом в чемпионском матче, но и удивительным образом себя проявил на чемпионском параде.

Партнер Педри Ансу Фати забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 46 матчах за «Барсу» во всех турнирах в этом сезоне, проведя на поле 1 662 минуты. По сообщениям сразу нескольких источников, испанец может в самое ближайшее время покинуть команду.

Как пишет Diario Sport, Фати – ключевая фигура в переговорах «Барселоны» и «Вулвс» по Рубену Невешу. Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы обоих игроков, предложил включить Ансу в сделку по опорнику.

Сам Фати очень хочет остаться в «Барселоне» – он не отказался от мечты об успехе в родном для него клубе.

Во время чемпионского парада Педри обратился к болельщикам, чтобы те проскандировали имя вингера - Ансу сразу же расплылся в улыбке❤️

6 комментариев

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Feniks91
Какие же у нас фанаты ……огонь
+13
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Aleksandr Danilov
Кто такой Невеш? Зачем он нужен? Субименди и только он
+5
0
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babalunga_357
Радостная новость! Хави построил КОМАНДУ
+2
0
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Абдул Абакаев
будущий капитан это Араухо
0
0
0
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Yslam
Ответ Aleksandr Danilov
Кто такой Невеш? Зачем он нужен? Субименди и только он
Так субименди несмотря на интерес со стороны Барселоны, подписал долгосрочный контракт с реал сосьедадом до 27 года нормально да? Думаю нам нужен альварес из аякса
0
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