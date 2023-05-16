«Какой же он крутой!»

Педри не только отличился ассистом в чемпионском матче, но и удивительным образом себя проявил на чемпионском параде.

Партнер Педри Ансу Фати забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 46 матчах за «Барсу» во всех турнирах в этом сезоне, проведя на поле 1 662 минуты. По сообщениям сразу нескольких источников, испанец может в самое ближайшее время покинуть команду.

Как пишет Diario Sport, Фати – ключевая фигура в переговорах «Барселоны» и «Вулвс» по Рубену Невешу. Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы обоих игроков, предложил включить Ансу в сделку по опорнику.

Сам Фати очень хочет остаться в «Барселоне» – он не отказался от мечты об успехе в родном для него клубе.

Во время чемпионского парада Педри обратился к болельщикам, чтобы те проскандировали имя вингера - Ансу сразу же расплылся в улыбке❤️