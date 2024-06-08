Всего год назад Фермин Лопес выступал в третьем испанском дивизионе. «Барселона» отправила молодого полузащитника в аренду в «Линарес». Фермин провел неплохую кампанию, забив 16 мячей в 40 матчах за андалузскую команду.

Тогда Хави обратил на него внимание, взяв игрока на сборы в Штаты, и тот не разочаровал. В одном из первых матчей предсезонки Фермин мощно выстрелил в ворота мадридского «Реала», выйдя со скамейки запасных.

В дальнейшем его упорная работа принесла свои плоды – он получил место в первой команде на оставшийся сезон. Дебютировал в Ла Лиге и Лиге чемпионов, забирал награды игроку матча и забил в выездном класико. Он также завершил сезон в качестве одного из лучших бомбардиров «Барсы» с 11 мячами.

Теперь Фермин получит шанс на Евро. Все это произошло с игроком в течение одного года. В чем же его секрет?

В его энергичном стиле, универсальности, позволяющей играть как в центре, так и на ширине поля, и бесстрашии перед воротами. Опыт Хави и огромное желание Фермина проявить себя сделали из него того игрока, которым он является сегодня.