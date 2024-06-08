Самые продаваемые футболки «Барсы» этого сезона. Вряд ли кто-то ждал такой топ-3 еще полгода назад

Всего пять месяцев назад Пау Кубарси дебютировал за «Барселону».

Подросток вряд ли мог представить, что к июню его футболка станет одной из самых продаваемых в клубе, но теперь это его реальность.

В настоящее время 17-летний защитник «Ла Масии» занимает третье место в списке самых популярных футболок «Барсы» по версии Memorabilia 1899.

Помимо Пау, в тройку самых продаваемых футболок также вошел его друг детства Ламин Ямаль, занявший первое место, и Роберт Левандовски – второе.