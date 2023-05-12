Заслужил, хотя расставались довольно неожиданно.

Команда Хави находится на пути к завоеванию первого титула Ла Лиги за последние четыре года, так как в настоящее время с солидным преимуществом лидирует в чемпионате. Каталонцам осталось сыграть всего пять матчей и набрать в них два очка.

Первый шанс оформить титул появится уже в понедельник в дерби против «Эспаньола». Победа на стадионе соперника станет вишенкой на торте этого трофея.

По словам испанского журналиста Тони Хуанмарти, «Барселона» планирует пригласить Жерара Пике на празднование победы в Ла Лиге.

«Барса» намерена пригласить Пике на празднества, которые состоятся, когда они выиграют лигу», − написал Хуанмарти в Твиттере.

В сезоне-2022/2023 Жерар Пике провел всего шесть матчей. В ноябре он внезапно заявил о своем уходе из профессионального футбола.