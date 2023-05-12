FC BARCELONA
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«Барселона» уже планирует чемпионское празднование. На него хотят пригласить одного звездного экс-игрока

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Заслужил, хотя расставались довольно неожиданно.

Команда Хави находится на пути к завоеванию первого титула Ла Лиги за последние четыре года, так как в настоящее время с солидным преимуществом лидирует в чемпионате. Каталонцам осталось сыграть всего пять матчей и набрать в них два очка.

Первый шанс оформить титул появится уже в понедельник в дерби против «Эспаньола». Победа на стадионе соперника станет вишенкой на торте этого трофея.

По словам испанского журналиста Тони Хуанмарти, «Барселона» планирует пригласить Жерара Пике на празднование победы в Ла Лиге.

«Барса» намерена пригласить Пике на празднества, которые состоятся, когда они выиграют лигу», − написал Хуанмарти в Твиттере.

В сезоне-2022/2023 Жерар Пике провел всего шесть матчей. В ноябре он внезапно заявил о своем уходе из профессионального футбола.

5 комментариев

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pelmehi
Логично, должен получить медаль, раз уж играл в сезоне
+1
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Михаил Зобнин
Рональдиньо пригласить было бы круто
0
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wmfrxwf5rq
Ответ hannibal ante portas
Нигрейру пригласят?
Нет, не пригласят
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Абдул Абакаев
Ответ hannibal ante portas
Нигрейру пригласят?
да на Этихад. на поминки проекта Франко
0
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