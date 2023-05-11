Пара вместе проводила уикенд на гонках.

Год назад Шакира с шумом рассталась с экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике, которого она обвинила в измене, а затем посвятила ему музыкальный клип и песню.

А теперь колумбийку заметили в США в компании звезды Голливуда Тома Круза, с которым они посетили этап гонок Формулы-1 в Майами.

Как пишут СМИ в США, после окончания уикенда Круз отправил Шакире огромный букет роз. Актеру в этом году 61 год, Шакире – 46 лет.