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«Том Круз «отчаянно» хочет закрутить роман с Шакирой»: с такими заголовками вышли американские СМИ после Гран-При Майами🔥🔥🔥

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Пара вместе проводила уикенд на гонках.

Год назад Шакира с шумом рассталась с экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике, которого она обвинила в измене, а затем посвятила ему музыкальный клип и песню.

 

А теперь колумбийку заметили в США в компании звезды Голливуда Тома Круза, с которым они посетили этап гонок Формулы-1 в Майами.

Shakira and Tom Cruise spotted laughing in Miami together
Shakira and Tom Cruise Pose for Photos at F1 Miami Grand Prix 2023
Shakira Fans Freaking Out Over Report Tom Cruise is Interested in Her

Как пишут СМИ в США, после окончания уикенда Круз отправил Шакире огромный букет роз. Актеру в этом году 61 год, Шакире – 46 лет.

6 комментариев

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Hella black
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HaLaVa666
Судя по внешности Шакиры у нее нервный срыв на нервном срыве в последнее время
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Kanonir152
Мать вообще во вкусах потерялась. Что за трындец. Она же может выглядеть хорошо.
+2
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Мишка Синайский
Ответ Hella black
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миссия невыполнима и точка
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Пацанчик реальный
А Пике на это чем ответит?Ему теперь тоже надо закадрить какую-нибудь большую голливудскую звезду,чтобы был равнозначный ответ!А в его случае это наверное будет проблематично,но если приедет в Россию можем ему Бузову отдать!
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Konstantin Meerov
Ответ Пацанчик реальный
А Пике на это чем ответит?Ему теперь тоже надо закадрить какую-нибудь большую голливудскую звезду,чтобы был равнозначный ответ!А в его случае это наверное будет проблематично,но если приедет в Россию можем ему Бузову отдать!
старушку Энистон?
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