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Итальянский клуб хочет подписать Кессиэ - почему это выгодная сделка для «Барсы»?

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«Интер» начал переговоры с «Барселоной» по Франку Кессиэ. Итальянский клуб намерен подписать полузащитника в летнее трансферное окно, утверждает Diario AS.

Переговоры между клубами продвигаются позитивно, «Барселона» просит 30 миллионов евро, чтобы отпустить Кессиэ.

Источник утверждает, что Хави лично попросит Кесси вернуться в Италию, чтобы помочь клубу сократить расходы на зарплату, хотя игрок произвел на него впечатление.

Кессиэ сейчас является одним из наиболее вероятных игроков, которые покинут «Барсу» летом, и клуб рассматривает его уход как разумную сделку, учитывая, что прошлым летом его подписали как свободного агента.

Ивуарийский полузащитник блестяще выступал за «Милан» в сезоне-2021/22, внеся весомый вклад в чемпионство (забил семь мячей). В этом сезоне на его счету три гола и столько же результативных передач в 39 матчах за «Барсу».

13 комментариев

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Flavius
Ответ Негрейра
Мне как то жалко кесье. Он так хотел в Барсу, а его продают уже. Хоть это и несомненно выгодно, но как то некрасиво получается.
Некрасиво было в матче с Интером пешком возвращаться в оборону и смотреть как мимо пробегает Гозенс, забивший третий гол

Шансов он получал много, но ничего выдающегося Кесье не показал
Уровень плюс минус как у Серхи Роберто
+35
-3
+32
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Негрейра
Мне как то жалко кесье. Он так хотел в Барсу, а его продают уже. Хоть это и несомненно выгодно, но как то некрасиво получается.
+18
-3
+15
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Rule1
Кэссие крепкий полузащитник многие не против его заполучить,а учитывая что у него уже есть колоссальный опыт в Серии А,Интер расчехлится
+11
-1
+10
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leo👽
Ответ Sss Qqq
30 это очень мало. Щас даже бича за 30 млн не купишь
Не надо так утрировать, ,,бич", 30млн, во первых сумма не малая, во вторых, сам Франк, не в основе, а играть хочет, мы понимаем, в лучшие времена, иметь на подмене такого сильного игрока было бы большим преимуществом, но сейчас вопрос стоит о разгрузке платежной ведомости, для возвращения Месси, сам Френк, надеюсь будет благородным и разумным, и согласится на переход в Интер, где займёт достойное место в основе и играть будет в ЛЧ!
+6
0
+6
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Sss Qqq
30 это очень мало. Щас даже бича за 30 млн не купишь
+6
-1
+5
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alberto-m
Ответ Негрейра
Мне как то жалко кесье. Он так хотел в Барсу, а его продают уже. Хоть это и несомненно выгодно, но как то некрасиво получается.
У Барсы у него не очень сильно получилось он выходит только на замены на последние 15-20 минут так что лучше если он уйдёт в клуб где он будет получать постоянную игровую практику в первую очередь это лучше для него самого как для профессионала
+3
0
+3
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alberto-m
Ответ Пацанчик реальный
ФК Рычаг открыл новый вид футбольного бизнеса - подписывать свободных агентов и через год продавать их с формулировкой «не пригодились»!Ну а что делать?Надо же искать новые способы заработка,если ты практически банкрот!Скоро еще что-нибудь придумают,например начнут на тренировочных полях что-нибудь запрещенное выращивать для продажи!)
🤡🤡🤡🤡😭😭😭😭😭🧯🧯🧯🧯
+3
0
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Спартак Уокер
Хороший игрок но его нужно продать
+2
0
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Имя Фамилия
Ответ leo👽
Не надо так утрировать, ,,бич", 30млн, во первых сумма не малая, во вторых, сам Франк, не в основе, а играть хочет, мы понимаем, в лучшие времена, иметь на подмене такого сильного игрока было бы большим преимуществом, но сейчас вопрос стоит о разгрузке платежной ведомости, для возвращения Месси, сам Френк, надеюсь будет благородным и разумным, и согласится на переход в Интер, где займёт достойное место в основе и играть будет в ЛЧ!
Надеюсь, что Кессие как и Френки не захочет уходить и будет играть за Барселону в следующем году
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Николай Морозов
Ответ Имя Фамилия
Надеюсь, что Кессие как и Френки не захочет уходить и будет играть за Барселону в следующем году
Конечно, было бы замечательно, если бы Кессиэ остался в «Барселоне» и продолжил играть на высоком уровне. Однако, если клуб получит выгодное предложение от итальянского клуба, возможно, имеет смысл рассмотреть его уход как разумную сделку. В любом случае, нам остается только ждать и надеяться на лучшее.
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Виктор Кашшаи
Ответ Пацанчик реальный
ФК Рычаг открыл новый вид футбольного бизнеса - подписывать свободных агентов и через год продавать их с формулировкой «не пригодились»!Ну а что делать?Надо же искать новые способы заработка,если ты практически банкрот!Скоро еще что-нибудь придумают,например начнут на тренировочных полях что-нибудь запрещенное выращивать для продажи!)
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Пацанчик реальный
Ответ Виктор Кашшаи
Комментарий удален модератором
Ты меня с кем то путаешь)я конечно,понимаю,что вы болельщики ФК Рычаг к друг дружку считаете за девочек,но я тут при чем!Я пацанчик реальный!
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Виктор Кашшаи
Ответ Пацанчик реальный
Ты меня с кем то путаешь)я конечно,понимаю,что вы болельщики ФК Рычаг к друг дружку считаете за девочек,но я тут при чем!Я пацанчик реальный!
Не не не, как раз таки я ничего не путаю)
Ты среднестатистический глорик реала, ну то есть нытик)
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