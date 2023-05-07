13 комментариев

«Интер» начал переговоры с «Барселоной» по Франку Кессиэ. Итальянский клуб намерен подписать полузащитника в летнее трансферное окно, утверждает Diario AS.

Переговоры между клубами продвигаются позитивно, «Барселона» просит 30 миллионов евро, чтобы отпустить Кессиэ.

Источник утверждает, что Хави лично попросит Кесси вернуться в Италию, чтобы помочь клубу сократить расходы на зарплату, хотя игрок произвел на него впечатление.

Кессиэ сейчас является одним из наиболее вероятных игроков, которые покинут «Барсу» летом, и клуб рассматривает его уход как разумную сделку, учитывая, что прошлым летом его подписали как свободного агента.

Ивуарийский полузащитник блестяще выступал за «Милан» в сезоне-2021/22, внеся весомый вклад в чемпионство (забил семь мячей). В этом сезоне на его счету три гола и столько же результативных передач в 39 матчах за «Барсу».