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Железобетонная защита. «Барселона» в этом сезоне пропускает в разы меньше, чем допускает у своих ворот

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Хави выстроил мощную стену.

По данным аналитической компании Opta в Ла Лиге сезона-2022/2023 «Барселона» допустила у своих ворот моментов на 24,3 xG, то есть, должна была пропустить более 24 голов.

В тридцати турах испанского чемпионата по воротам блауграны нанесли 260 ударов, а это значит, что опасность одного удара в среднем составила 0,09 xG.

За весь чемпионат клуб пропустил всего лишь 9 голов, причем 2 из них стали автоголами. Защита и вратарская линия в лице Марка-Андре тер Стегена не зря ест свой хлеб.

2 комментария

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Adham Boy
Повезло получается
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Adham Boy
Но везёт сильнейшим
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