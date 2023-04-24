Хави выстроил мощную стену.

По данным аналитической компании Opta в Ла Лиге сезона-2022/2023 «Барселона» допустила у своих ворот моментов на 24,3 xG, то есть, должна была пропустить более 24 голов.

В тридцати турах испанского чемпионата по воротам блауграны нанесли 260 ударов, а это значит, что опасность одного удара в среднем составила 0,09 xG.

За весь чемпионат клуб пропустил всего лишь 9 голов, причем 2 из них стали автоголами. Защита и вратарская линия в лице Марка-Андре тер Стегена не зря ест свой хлеб.