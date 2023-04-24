В прошлом выступал за обе команды.

Форвард Луис Суарес похвалил «Барселону» за воскресную победу над «Атлетико» (1:0).

«Поздравляю, зверь 👏 Все будет, ты заслужил это! Обнимаю тебя ⚽️» − написал уругваец Феррану Торресу.

«Спасибо, кумир! Крепко обнял 🙌» − ответил ему Ферран.

Также экс-игрок «Барсы» зашел в профиль Рональда Араухо.

«Очень хорошо! Поздравляю 👏 Сегодня ты был спокоен, потому что меня там не было 😜😂»

Позже Луис посетил официальный профиль «Барселоны» и похвалил всю команду за старания.

В прошлом Суарес играл как за «Барселону», так и за «Атлетико», потому игра для него была знаменательным событием.