FC BARCELONA
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«Поздравляю, зверь». После победы над «Атлетико» Суарес выделил двух игроков «Барсы» и поздравил клуб

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В прошлом выступал за обе команды.

Форвард Луис Суарес похвалил «Барселону» за воскресную победу над «Атлетико» (1:0).

«Поздравляю, зверь 👏 Все будет, ты заслужил это! Обнимаю тебя ⚽️» − написал уругваец Феррану Торресу.

«Спасибо, кумир! Крепко обнял 🙌» − ответил ему Ферран.

Также экс-игрок «Барсы» зашел в профиль Рональда Араухо.

«Очень хорошо! Поздравляю 👏 Сегодня ты был спокоен, потому что меня там не было 😜😂»

Позже Луис посетил официальный профиль «Барселоны» и похвалил всю команду за старания.

В прошлом Суарес играл как за «Барселону», так и за «Атлетико», потому игра для него была знаменательным событием.

3 комментария

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Михаил Зобнин
А я ждал Санта Барбару
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predMBAPPE
Хорошо Суарес не играл не за один из клубов, иначе у вторых были бы большие проблемы несмотря на его вес и больное колено🔥💪🏻👍🏻легенда
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Игорь Климов
Респект Луису Суаресу за это поздравление!
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