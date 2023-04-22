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«Нравится нам это или нет». Ромеро выдал инсайд о ситуации с Бускетсом

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В одном из свежих стримов Жерар Ромеро сообщил, что Серджи Бускетс продолжит играть за «Барселону» в следующем сезоне, «нравится нам это или нет».

Контракт ветерана на «Камп Ноу» истекает летом, и ему уже предложили продлить его на год с возможностью продления еще на двенадцать месяцев.

В рамках нового контракта Бускетсу придется значительно сократить заработную плату: он будет получать около 7 миллионов евро в год, что составляет менее трети от текущей зарплаты.

В этом сезоне 34-летний испанец сыграл 2769 минут.

Barça Worldwide on Twitter: "‼️🗣️ Gerard Romero: “Busquets will renew, whether you like it or not.” 🚨🚨🚨 https://t.co/2Hq3bLSxcH" / Twitter

3 комментария

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Butrymovich Mikalai
Отлично! Не смотря на все недостатки физики, все ещё очень полезен.
+16
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Denis2403
Великий должен быть в Великом клубе
+13
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Hella black
Буся всё ещё топ,не в каждом матче без условно,но без адекватной альтернативы отпускать нельзя 🚫
+8
0
+8
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