В одном из свежих стримов Жерар Ромеро сообщил, что Серджи Бускетс продолжит играть за «Барселону» в следующем сезоне, «нравится нам это или нет».

Контракт ветерана на «Камп Ноу» истекает летом, и ему уже предложили продлить его на год с возможностью продления еще на двенадцать месяцев.

В рамках нового контракта Бускетсу придется значительно сократить заработную плату: он будет получать около 7 миллионов евро в год, что составляет менее трети от текущей зарплаты.

В этом сезоне 34-летний испанец сыграл 2769 минут.