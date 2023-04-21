7 комментариев

«Даже если вы опубликуете 200 000 шуток, я не отступлю от своего мнения». Хави снова зарубился с журналистами из-за газона
После 0:0 с «Хетафе» Хави пожаловался на качество газона: на тренера свалилось много критики и шуток. Причем издевались как фанаты, так и журналисты – чаще всего называли «газонокосильщиком».
Но для Хави это важно: перед матчами он часто проверяет качество поля и раздает игрокам инструкции, если трава не в норме.
Перед игрой с «Атлетико» журналисты не упустили шанс напомнить об этом.
– Вам нравится смеяться над этим, но сухая трава оказывает свое воздействие. Профессионалы знают об этом. Это не оправдание, когда я жалуюсь на плохую траву – я делаю это даже когда мы выигрываем.
Даже если вы опубликуете 200 000 шуток по этому поводу, мне все равно, я не отступлю от своего мнения.
Про ход игры и движение мяча и говорить не стоит,влияет на многое. Были времена когда Кабинет столичный,косил газон так,что бы мяч двигался медленнее и хуже. Так что да,газон и поле на многое влияют.