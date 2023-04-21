FC BARCELONA
Блог

«Даже если вы опубликуете 200 000 шуток, я не отступлю от своего мнения». Хави снова зарубился с журналистами из-за газона

Клубы Клубы
Хави Хави
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

После 0:0 с «Хетафе» Хави пожаловался на качество газона: на тренера свалилось много критики и шуток. Причем издевались как фанаты, так и журналисты – чаще всего называли «газонокосильщиком».

Но для Хави это важно: перед матчами он часто проверяет качество поля и раздает игрокам инструкции, если трава не в норме.

Перед игрой с «Атлетико» журналисты не упустили шанс напомнить об этом.

– Вам нравится смеяться над этим, но сухая трава оказывает свое воздействие. Профессионалы знают об этом. Это не оправдание, когда я жалуюсь на плохую траву – я делаю это даже когда мы выигрываем.

Даже если вы опубликуете 200 000 шуток по этому поводу, мне все равно, я не отступлю от своего мнения.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Газон должен быть идеальным,когда трава в порядке,даже телевизионная картинка на высоте.
Про ход игры и движение мяча и говорить не стоит,влияет на многое. Были времена когда Кабинет столичный,косил газон так,что бы мяч двигался медленнее и хуже. Так что да,газон и поле на многое влияют.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Ответ barsafun
Команда, которая за игру делает 1000 пасов, стригла газон так, чтобы мяч труднее передвигался? Забавно
Какая команда за игру делает 1000 пасов ? Забавный
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SanEffect
Всё правильно Хави говорит. Ладно еще высота травы может быть немного разной, но что мешает поливать газон перед каждым таймом? Для атакующей команды это очень важный фактор.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий