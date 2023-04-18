Усман Дембеле настаивает на своем возвращении, сообщает ARA.

Однако «Барселона» не хочет рисковать французом. Вот две причины почему.

1. Во-первых, в клубе считают, что Дембеле будет в полной форме к концу месяца, и ему еще рано возвращаться.

2. Во-вторых, игрок постится в Рамадан, поэтому его режим питания более строгий, чем обычно. Однако священный месяц заканчивается уже 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Дембеле останется на скамейке запасных перед воскресным матчем Ла Лиги против мадридского «Атлетико». Мы должны ожидать, что он вернется в стартовый состав в последние дни апреля.

25-летний игрок был недоступен с конца января