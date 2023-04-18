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2 причины, по которым выздоровление Дембеле затягивается — одна из них связана с его религией

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Усман Дембеле настаивает на своем возвращении, сообщает ARA.

Однако «Барселона» не хочет рисковать французом. Вот две причины почему.

1. Во-первых, в клубе считают, что Дембеле будет в полной форме к концу месяца, и ему еще рано возвращаться.

2. Во-вторых, игрок постится в Рамадан, поэтому его режим питания более строгий, чем обычно. Однако священный месяц заканчивается уже 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Дембеле останется на скамейке запасных перед воскресным матчем Ла Лиги против мадридского «Атлетико». Мы должны ожидать, что он вернется в стартовый состав в последние дни апреля.

25-летний игрок был недоступен с конца января

5 комментариев

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Игорь Климов
Дембеле очень нужен Барселоне!
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TAGAY
он уже третий месяц как травмирован а виноват - Рамадан.. ей богу! есть только одна причина - он лентяй! из за тупости в молодости тупо на ровном месте получал травмы из за того что разминался и тренировался плохо, и стал травматом к 25 годам. вот и теперь будет полгода играть и половину лечиться.а ведь в 2018 году казался что чел к 19 годам хорош и с левой и с правой,пасы, дриблинг, бешеный скорость.. пожалуй самый талантливый по скилам игрок в 21 веке, а так слил карьеру.. теперь в лучший период он максимум топ 20 лучших лалиги войдет и то маловероятно
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Hella black
Футбол,ММА,ЮФС,баскетбол или хоккей,всё это временно,а религия она будет с человеком до конца его жизни. По этому нет ничего страшного в том что Усман поститься,это выбор каждого человека.
И выбор этот надо уважать ! Не только когда это касается гендерной политики.
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данислам дадыбаев
Карим Бензема тоже держит рамадан
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Подкат Пенальтьевич
Дембеле не выздоравливает потому что "нет воли Аллаха"
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