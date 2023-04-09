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Когда «Барселона» станет чемпионом? Считаем расклады в Ла Лиге

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Нужно подождать, но потерять титул будет сложно.

«Реал Мадрид» уступил «Вильярреалу» со счетом 2:3 на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 28-го тура Ла Лиги, а значит «Барселона» может увеличить отрыв в турнирной таблице уже сегодня.

Победа над «Жироной» принесет каталонцам 15-очковое преимущество над ближайшим преследователем.

Чтобы гарантировано выиграть турнир, сине-гранатовым достаточно одержать 6 побед и один раз сыграть вничью в оставшихся 11 матчах. Но это при условии, что «Реал Мадрид» выиграет все оставшиеся 10 игр.

В случае равенства очков чемпионом станет мадридский «Реал», исходя из показателя личных встреч команд.

4 комментария

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Kostya.68@bk.ru
Тот редкий случай , когда в душе уже можно поздравлять Барсу с чемпионством.
Сливочных не спасёт уже ничего , а нет им ещё предстоит тяжёлая борьба за второе место.))
0
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Muhammad Orhan
Вилерриал потопил Сливочных нытиков тремя выстрелами на их территории молодцы заслуженная победа.
+3
0
+3
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Игорь Климов
Барселона выиграет Ла Лигу в этом сезоне при любых обстоятельствах.
+3
-1
+2
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ЧИ ДА
Кубок наш
+5
0
+5
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