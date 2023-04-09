Нужно подождать, но потерять титул будет сложно.

«Реал Мадрид» уступил «Вильярреалу» со счетом 2:3 на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 28-го тура Ла Лиги, а значит «Барселона» может увеличить отрыв в турнирной таблице уже сегодня.

Победа над «Жироной» принесет каталонцам 15-очковое преимущество над ближайшим преследователем.

Чтобы гарантировано выиграть турнир, сине-гранатовым достаточно одержать 6 побед и один раз сыграть вничью в оставшихся 11 матчах. Но это при условии, что «Реал Мадрид» выиграет все оставшиеся 10 игр.

В случае равенства очков чемпионом станет мадридский «Реал», исходя из показателя личных встреч команд.