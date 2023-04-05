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Сын Роналдиньо дебютировал за «Барселону». Испанское издание опубликовало видео лучших моментов его первого матча 📺🌟

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Многообещающий талант?

5 апреля сын Роналдиньо, Жоао Мендеш, дебютировал за «Хувениль Б» на Кубке Средиземноморья, и в сети появилось видео, где собраны яркие моменты его выступления.

17-летний форвард в марте подписал контракт с «Барселоной» после успешного прохождения отбора и пробного периода.

Мендешу пришлось непросто на ранних этапах отбора в Ла Масию, но Жоан Лапорта попросил тренерский штаб дать ему немного больше времени, чтобы у него была возможность адаптироваться. Жоао это действительно пошло на пользу, и он все же стал игроком каталонского клуба.

Несколько недель спустя Мендеш, который ранее был в молодежных системах «ПСЖ», «Крузейро» и «Фламенго», вышел в стартовом составе «Хувениля Б» — команда до 19 лет — на Международном кубке Средиземноморья. Вы можете сами посмотреть на подборку лучших моментов от Relevo:

На кадрах выше видно, что у Мендеша есть технические способности, но и недостатков пока тоже немало.

Интересно, сможет ли он добиться того же успеха, что был у его отца.

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