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Жерар Пике призвал болельщиков «Барсы» скептически относиться к слухам о возвращении Лео Месси

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Жерар Пике Жерар Пике
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Бывший центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике сделал заявление по поводу попыток «сине-гранатовых» вернуть этим летом Лионеля Месси.

Вице-президент каталонцев Рафа Юсте недавно подтвердил, что клуб ведет переговоры с Месси о возможном возвращении. Пике, который провел 506 матчей с Лео в «Барсе», попросил болельщиков каталонского клуба отнестись к словам Юсте с долей скептицизма.

«Я знаю Рафу Юсте, знаю, что он из себя представляет. Он очень хороший человек и скажет вам то, что вы хотите услышать. Он подберет правильные слова», - цитирует Пике Mundo Deportivo.

«Очевидно, что кулес были бы счастливы, если бы Лео вернулся. Но в определенный момент слишком форсировать ситуацию может быть контрпродуктивно».

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Сегодня ходит множество слухов о попытках «Барсы» вернуть 35-летнего Месси почти через два года после того, как он в слезах покинул клуб и перебрался во французскую столицу.

Финансовые проблемы «Барселоны»никуда не делись. Недавно президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что ни каталонские гиганты недостаточно зарабатывают, чтобы подписать контракт с Лионелем Месси на следующий сезон.

 

5 комментариев

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Aymammet Baylyyew
Ответ Hella black
Жориk мы ещё не забыли твою - Se gueda ))
Да да именно
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прощай Роналду
Будущий президент дело говорит😁👍🏻
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dan ban
Токсичен до придела!!!
+2
0
+2
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Hella black
Жориk мы ещё не забыли твою - Se gueda ))
+4
0
+4
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Boni Jek
Пике тебе ли болтать?
+2
0
+2
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