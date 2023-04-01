Но мы-то знаем, на что способен Лео.

На этой неделе многие медиа сообщили, что возвращение Лионеля Месси в «Барселону» вполне может произойти. Даже вице-президент каталонцев Рафа Юсте подтвердил, что клуб работает над этим.

Месси побил бесчисленное количество рекордов за время своего пребывания в Каталонии, в том числе он стал лидером по количеству голов и матчей за «Барселону». Однако некоторые достижения до сих пор остаются непревзойденными, и Лео может это исправить, если решит вернуться.

Mundo Deportivo выбрал пять рекордов, которые Месси мог бы побить, присоединившись к каталонской команде.

Количество трофеев, завоеванных в одном клубе. На данный момент рекордсменом является Райан Гиггз, выигравший 36 за время своего пребывания в «Манчестер Юнайтед». Месси же успел получить 35 трофеев в составе «Барселоны».

Наибольшее число титулов у одного игрока. По этому показателю Лео вполне может превзойти своего бывшего товарища по команде Дани Алвеса. У бразильца на счету 45 трофеев, а Месси, как ожидается, закончит сезон с 42.

Игрок «Барселоны», сыгравший наибольшее количество матчей Лиги чемпионов. В настоящее время Месси занимает второе место по этому показателю с 149 играми. Лидером является нынешний тренер команды Хави, который опережает Лео на 2 матча.

Если каталонцы смогут выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне, то аргентинец может стать первым футболистом «Барселоны» с 5 победами в главном европейском клубном соревновании. На данный момент Лео завоевал 4 кубка европейских чемпионов, как и Жерар Пике, Андрес Иньеста и Хави.

Рекорд по голам в Кубке Испании. Лео будет непросто превзойти этот результат за один сезон, но и с этим он может справиться. Жозеп Самитьер, игравший и за «Барселону», и за «Реал», в настоящее время является лучшим бомбардиром турнира с 69 голами, а у Месси — 56.

Возвращение Месси в «Барселону» — задача не из простых для обеих сторон. «ПСЖ» по-прежнему полон решимости продлить контракт с нападающим, клубы Саудовской Аравии и США тоже надеются подписать легендарного игрока, а у «блауграны» финансовые трудности.

Тем не менее его возвращение в Каталонию кажется все более реалистичным.