Игрок мечтает о возвращении.

Пьер-Эмерик Обамеянг хочет играть за «Барселону» и поэтому он готов пойти на большие уступки ради этого шага.

Авторитетный журналист Луис Мигельсанс из Diario Sport сообщает, что нападающий согласен получать в каталонской команде минимально разрешенную зарплату.

Эта цифра составляет примерно 6500 евро в месяц — Дани Алвес получал столько в прошлом сезоне, но из года в год сумма может варьироваться.

Обамеянгу некомфортно в «Челси», и он хочет уйти как можно скорее. После назначения Грэма Поттера габонец получает очень мало игрового времени, в основном выходя на замену.

«Барселона» пыталась вернуть нападающего еще в январе, однако на пути этой сделки возникло немало бюрократических сложностей.

На прошлой неделе Пьер-Эмерик прилетал в Барселону, чтобы поддержать команду Хави в класико на «Камп Ноу».

Обамеянг забил 13 голов и отдал й результативную передачу в 24 матчах за «сине-гранатовых».

Ждем возвращение этого парня?