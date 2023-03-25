FC BARCELONA
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Обамеянг готов на все ради перехода в «Барселону». Он планирует повторить широкий жест Дани Алвеса по отношению к клубу

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Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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Игрок мечтает о возвращении.

Пьер-Эмерик Обамеянг хочет играть за «Барселону» и поэтому он готов пойти на большие уступки ради этого шага.

Авторитетный журналист Луис Мигельсанс из Diario Sport сообщает, что нападающий согласен получать в каталонской команде минимально разрешенную зарплату.

Эта цифра составляет примерно 6500 евро в месяц — Дани Алвес получал столько в прошлом сезоне, но из года в год сумма может варьироваться.

Обамеянгу некомфортно в «Челси», и он хочет уйти как можно скорее. После назначения Грэма Поттера габонец получает очень мало игрового времени, в основном выходя на замену.

«Барселона» пыталась вернуть нападающего еще в январе, однако на пути этой сделки возникло немало бюрократических сложностей.

На прошлой неделе Пьер-Эмерик прилетал в Барселону, чтобы поддержать команду Хави в класико на «Камп Ноу».

Обамеянг забил 13 голов и отдал й результативную передачу в 24 матчах за «сине-гранатовых».

Ждем возвращение этого парня?

6 комментариев

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Més que un Max
Какой широкий жест Алвеса планирует? Сходит в клуб Sutton?
0
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-1
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МГЕР
Ответ Alexlagodny
С удовольствием примем. Позвони Лапорте и скажи, что я дал добро на переход 🤣😂🤣
😂😂😂👍👍👍
0
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Артем Гарбер
Лева и Ауба в одной команде это как мечта из фифы 16
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Alexlagodny
С удовольствием примем. Позвони Лапорте и скажи, что я дал добро на переход 🤣😂🤣
+3
0
+3
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прощай Роналду
Единственный человек в истории футбола, который стал легендой клуба меньше чем за полгода! 🔥
+9
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Kaloyan Yalamov
Ввриант просто отличный
+4
-1
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