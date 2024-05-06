«Мы все знаем, как он играл в Бразилии». Ривалдо встал на защиту Витора Роке

Не дали проявить себя.

Легенда бразильского футбола и экс-форвард «Барселоны» Ривалдо в интервью испанскому изданию Sport решил встать на защиту соотечественника Витора Роке, который переживает в каталонском клубе не лучшие времена .

«Думаю, что Витору Роке не хватает доверия. Игроку, который выделялся в бразильском чемпионате, дали очень мало игрового времени. Он очень молод и не имеет необходимых возможностей показать свой футбол».

Кроме того, бразилец хорошо объяснил, что происходит в футболе с игроками такого типа.

«Иногда такое случается. У него не было возможностей, и теперь они считают, что футболист не будет полезен клубу, поэтому ищут возможность его куда-то отдать. Я думаю, «Барселона» не знала, как дать ему больше времени, а он хороший игрок, у него есть будущее. Со стороны я не знаю, что именно произошло, и не знаю, как он ведет себя на тренировках, чтобы понять, заслужил ли он шанс. Но мы знаем, что он делал в «Атлетико Паранаэнсе» и в чемпионате Бразилии. Так что сложно делать вывод, ему недостаточно доверяли или он не показывал себя на тренировках, что привело к отсутствию доверия».

Витор Роке присоединился к «Барселоне» 1 января 2024 года из «Атлетико Паранаэнсе», которому заплатили 40 млн евро. За полгода он сыграл за новую команду в 11 матчах (276 минут), в которых забил всего 2 гола.