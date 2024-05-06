«Это было бы топовое подписание»: тренер «Жироны» назвал двух игроков «Барсы», которых хотел бы видеть в своей команде

В 34-м туре Ла Лиги «Барселона» со счетом 2:4 уступила «Жирона». Благодаря победе команда Мичела Санчеса обошла «блауграну» в турнирной таблице. В следующем сезоне «Жирона» впервые сыграет в Лиге чемпионов.

На пресс конференции Мичел Санчес рассказал , каких игроков «Барсы» хотел бы видеть в своей команде:

«Ориоль [Ромеу] – игрок, который у меня здесь был. Я бы хотел, чтобы он вернулся. Надеюсь, Эрик [Гарсия] тоже [останется]. Сейчас он принадлежит «Барсе», для «Жироны» он мог бы стать топовым подписанием».

Ромеу перебрался из «Жироны» в «Барсу» прошлым летом за 5 млн евро. За сезон в «блаугране» он провел 34 матча во всех турнирах, на его счету – один ассист. По данным Diario Sport, Ориоль может сам попросить клуб о трансфере. «Блауграна» вряд ли станет препятствовать уходу полузащитника.

«Жирона» арендует Гарсию у «Барселоны». Сам игрок уверен , что в конце сезона вернется в клуб из столицы Каталонии.

Как думаете, где Гарсия и Ромеу начнут следующий сезон?