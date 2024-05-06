«Барселона» может остаться с Nike. Производитель предлагает сильно улучшить действующий договор

Могли уйти к Puma.

Последние полгода отношения между «Барселоной» и ее техническим спонсором Nike были далеко от совершенства. Каталонский клуб решил, что американцы серьезно не доплачивают и решил выбрать нового производителя. По слухам, более жирный контракт предлагали в Puma, но похоже, что диспозиция изменилась.

По данным Diario Sport, по условия нынешнего соглашения, заключенного еще в 2016 году и рассчитанному до 2028, Nike платит «Барсе» около 155 млн в год. Расторгнуть контракт было нереально, потому каталонцы решили пойти на небольшой «шантаж» через общение с Puma и New Balance.

Ожидается, что теперь Nike будет платить «Барселоне» 120 млн евро в год фиксировано + 70 млн бонусов − общая сумма может достичь €190 млн за сезон. Также предусмотрен бонус за лояльность в размере €100 млн. Объявление − вопрос нескольких дней.