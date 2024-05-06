Тренировка «Барсы» после поражения от «Жироны» напоминала похороны. Хави был особенно расстроен

В 34-м туре Ла Лиги «Барселона» на выезде проиграла «Жироне» со счетом 2:4. После поражения «блауграна» уступила каталонскому соседу вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Теперь разрыв между командами составляет одно очко.

Поражение от «Жироны» было тяжело воспринято «блауграной». По данным Diario Sport, после матча Лапорта рассержено выкрикивал «этого не может быть».

Результат встречи, разумеется, повлиял и на атмосферу в команде. Как пишет журналист Жорди Гиль, обычно Хави вознаграждает игроков, когда те справляются с поставленными задачами. После матча с «Жироной» о дополнительном отдыхе речи не шло.

Команда провела тренировку на следующий день после болезненного поражения, но обстановка на базе «блауграны» была ужасной.

Хави Мигель из AS утверждает, что атмосфера на тренировке «Барсы» напоминала похороны. На базе было «мало слов и траурное молчание». При этом Хави и руководство не стали проводить собраний, произносить речи перед футболистами. Не было ничего.

Тренер не стал отчитывать подопечных за не самую выразительную игру в матче с «Жироной». Отсутствие реакции на поражение беспокоит руководство, пишет издание.

«Хави был очень расстроен. Расстроен больше всех», – передает AS слова своего источника в раздевалке каталонцев.

Хави планировал дать подопечным два дополнительных выходных в случае победы. Но это решение тренер отменил. В итоге у «Барсы» будет лишь один выходной – во вторник, 7 мая.

«Блауграна» еще может побороться за серебро Ла Лиги. Впереди у команды Хави еще четыре матча чемпионата: с «Сосьедадом» (дома), «Альмерией» (на выезде), «Райо Вальекано» (дома) и «Севильей» (на выезде).

Как думаете, «Барса» сумеет занять второе место по итогам сезона?