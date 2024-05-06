Хави могут уволить из клуба уже в этом сезоне. Для этого должно выполниться одно условие

По словам журналиста Diario AS Хавьера Мигеля, «Барселона» может уволить Хави, если клубу не удастся в этом сезоне занять второе место.

Каталонцы занимают третье место, отставая от «Жироны» на одно очко за четыре матча до конца сезона.

Если «Барса» не займет второе место, то не квалифицируется на Суперкубок Испании сезона-2024/25 и потеряет бонус в размере 8 млн евро, который полагается за участие в нем.

При таком раскладе клуб вернется к идее назначить Рафу Маркеса главным тренером команды, особенно если он добьется повышения с «Барса Атлетик».

Если команда не закончит сезон в топ-2, «Барселона» также произведет революцию в составе. Такие игроки, как Роберт Левандовски, Педри, Рональд Араухо и Френки де Йонг, могут покинуть команду, а продление контракта Серджи Роберто окажется под вопросом.

Действующий контракт Хави с «блауграной» истекает в 2025 году. Недавно он объявил о своем решении доработать его до конца.