Отдал дань уважения.

Франк Кессиэ забил победный гол на последней минуте матча против мадридского «Реала». Игра состоялась 19 марта - именно в этот день Испания празднует «День отца».

Ивуариец, похоже, знал об этом, отпраздновав забитый мяч в соответствующем стиле. Полузащитник отдал дань уважения покойному отцу, который умер, когда Франку было всего 11 лет.

Это был особенный момент для Кессиэ.

26-летний игрок забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи в 26 матчах за «Барселону» в этом сезоне.

Еще пару месяцев назад казалось, что Франк не задержится в клубе. Что думаете теперь?