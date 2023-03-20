Видели, как Кессиэ отпраздновал победный гол? Дела в том, что 19 марта - особенный день в Испании
Отдал дань уважения.
Франк Кессиэ забил победный гол на последней минуте матча против мадридского «Реала». Игра состоялась 19 марта - именно в этот день Испания празднует «День отца».
Ивуариец, похоже, знал об этом, отпраздновав забитый мяч в соответствующем стиле. Полузащитник отдал дань уважения покойному отцу, который умер, когда Франку было всего 11 лет.
Это был особенный момент для Кессиэ.
26-летний игрок забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи в 26 матчах за «Барселону» в этом сезоне.
Еще пару месяцев назад казалось, что Франк не задержится в клубе. Что думаете теперь?
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