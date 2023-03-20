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Видели, как Кессиэ отпраздновал победный гол? Дела в том, что 19 марта - особенный день в Испании

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Отдал дань уважения.

Франк Кессиэ забил победный гол на последней минуте матча против мадридского «Реала». Игра состоялась 19 марта - именно в этот день Испания празднует «День отца».

Ивуариец, похоже, знал об этом, отпраздновав забитый мяч в соответствующем стиле. Полузащитник отдал дань уважения покойному отцу, который умер, когда Франку было всего 11 лет.

Это был особенный момент для Кессиэ.

26-летний игрок забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи в 26 матчах за «Барселону» в этом сезоне.

Еще пару месяцев назад казалось, что Франк не задержится в клубе. Что думаете теперь?

4 комментария

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predMBAPPE
Кессиэ - это КиндерСюрприз для взрослых😁
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Leo
Ответ ЧИКО
При Педри он не игрок основы, но на постоянных заменах, очень даже пригоден. Физический силён, имеет боевой дух и настойчиво работает. Думаю его надо сохранить хотя-бы на год, пока подписывать новых невозможно…
другой вопрос в том, согласится ли он на роль игрока запаса
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Игорь Климов
Респект Кессиэ за победный гол!
+2
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ЧИКО
При Педри он не игрок основы, но на постоянных заменах, очень даже пригоден. Физический силён, имеет боевой дух и настойчиво работает. Думаю его надо сохранить хотя-бы на год, пока подписывать новых невозможно…
+5
0
+5
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