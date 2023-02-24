Тяжело об этом вспоминать.

На пресс-конференции перед матчем с «Альмерией» Хави рассказал, какой момент этого сезона расстроил его больше всего:

«Честно говоря, самым большим разочарованием в этом сезоне стал вылет из Лиги чемпионов. После вылета из Лиги Европы мы понимаем, что наша цель в том, чтобы идти вперед и стараться выступить как можно лучше. Впереди еще Ла Лига и Кубок. Но в команде определенно есть некоторое разочарование».

«Барселона» заняла 3-е место в своей группе в Лиге чемпионов после поражения от мюнхенской «Баварии» и неудачи против миланского «Интера».

На этой неделе каталонцы вылетели из Лиги Европы после ответной встречи с «Манчестер Юнайтед».