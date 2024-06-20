Фалькао переходит в колумбийский «Мильонариос» после трех сезонов в «Райо Вальекано»
Радамель Фалькао возвращается в клуб, в котором занимался в детстве.
38-летний нападающий покидает «Райо Вальекано» и присоединится к колумбийской команде «Мильонариос». Он будет играть под 9-м номером.
Infobae утверждает, что контракт с форвардом рассчитан на полгода – это связано с нюансами налогообложения.
Последние три сезона Фалькао провел в Ла Лиге в составе «Райо Вальекано». Его статистику можно изучить здесь.
Удачи ему в Мильонариосе.
А ведь раньше он был просто Бог.