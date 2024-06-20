Фалькао переходит в колумбийский «Мильонариос» после трех сезонов в «Райо Вальекано»

Радамель Фалькао возвращается в клуб, в котором занимался в детстве.

38-летний нападающий покидает « » и присоединится к колумбийской команде « ». Он будет играть под 9-м номером.

Infobae утверждает, что контракт с форвардом рассчитан на полгода – это связано с нюансами налогообложения.

Последние три сезона провел в в составе «Райо Вальекано». Его статистику можно изучить здесь.