Фалькао переходит в колумбийский «Мильонариос» после трех сезонов в «Райо Вальекано»

Теги Ла Лига трансферы Райо Вальекано высшая лига Колумбия Мильонариос Радамель Фалькао Футбол

Радамель Фалькао возвращается в клуб, в котором занимался в детстве.

38-летний нападающий покидает «Райо Вальекано» и присоединится к колумбийской команде «Мильонариос». Он будет играть под 9-м номером.

Infobae утверждает, что контракт с форвардом рассчитан на полгода – это связано с нюансами налогообложения.

Последние три сезона Фалькао провел в Ла Лиге в составе «Райо Вальекано». Его статистику можно изучить здесь.

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12 комментариев
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Ответ rigobersong
Мог бы стать легендой на уровне Суареса, но из-за мутных агентов и переходов как-то подпортил свою карьеру:)
Дело не только в агентах, но и травмах. Заход ведь в АПЛ был, но не потянул.
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0
+14
Ответ Streetbor
Дело не только в агентах, но и травмах. Заход ведь в АПЛ был, но не потянул.
Просто я помню как он в Атлетико играл, эта была одна из лучших 9к возможно в истории футбола на тот момент:) А в АПЛ в какие-то непонятные аренды гонял, где даже предсезонку с командой не проходил, хотя в Монако вроде было чемпионство и достойные сезоны, но все-таки он был способен на большее:))
+15
-4
+11
Мог бы стать легендой на уровне Суареса, но из-за мутных агентов и переходов как-то подпортил свою карьеру:)
+12
-8
+4
Фалькао к нам не поедет..)
+4
-1
+3
Такие футболисты , как Фалькао и Суарес это те футболисты, которые по настоящему любят футбол , вроде бы уже всё что можно выйграть выйграли и денег заработали, но продолжают играть просто уважение
+3
-1
+2
Ответ rigobersong
Просто я помню как он в Атлетико играл, эта была одна из лучших 9к возможно в истории футбола на тот момент:) А в АПЛ в какие-то непонятные аренды гонял, где даже предсезонку с командой не проходил, хотя в Монако вроде было чемпионство и достойные сезоны, но все-таки он был способен на большее:))
Ну в Мю он приходил на полный сезон, но там был Ван Галь и травмы. Коса нашла на камень. Ну а с Челси там всё проще крысы сливали Жозе, им в целом было не до футбола.
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Ответ Сергей Селезнёв
Фалькао к нам не поедет..)
Эскобар: А к нам поедет.😅😅😅
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Славная карьера в Европе получилась)
Удачи ему в Мильонариосе.
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А хотелось бы в Ростов…
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я думал он закончил уже...
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А почему не в Ростов?
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1 гол за 22 игры(
А ведь раньше он был просто Бог.
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