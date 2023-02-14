У Жерара Пике спросили, контакт какого самого известного человека есть у него в телефоне: удивительно, но это не Месси😳😳😳

И даже не Роналду.

«Кто самый известный человек из моих телефонных контактов? Я бы назвал Шакиру. Она была моей девушкой. Возможно, она самый известный человек из моих контактов».

Именно свою бывшую Жерар назвал в качестве самого известного контакта, а не Лео Месси, например.

Пике и Шакира объявили о расставании в июне прошлого года. «С сожалением сообщаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые для нас главный приоритет, мы просим проявить уважение к частной жизни. Спасибо за понимание», – говорилось в совместном заявлении.