«Это преступление». Болельщик заметил в личной статистике Педри одну аномалию

В клубе не очень хорошо с реализацией.

«Это преступление, что у Педри нет голевых передач в этом сезоне», − написал фанат «Барселоны». Он прикрепил скриншоты из разных матчей, на которых разные игроки «блауграны» не смогли реализовать моменты, которые им создал Педри.

Некоторые промахи натурально шокируют.

Вот, например, момент с Ансу Фати − Фати в праймовой форме точно бы забил!

Еще один отличный шанс Педри был упущен.

В целом, у Педри в этом сезоне 3,8 xAG (ожидаемые результативные передачи), так что ему действительно не повезло, что он не отдал ни одного результативного паса в этом сезоне.

В любом случае, его игровое влияние не вызывает сомнений. Педри даже превосходит Лео Месси по количеству пре-ассистов в этом сезоне. В сезоне-2022/23 20-летний футболист забил 5 голов.