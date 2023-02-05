Дембеле поздравил Умтити с очередным мастер-классом в обороне на поле

«Что за игрок 😍🔥», - написал на итальянском Усман Дембеле в комментариях к последнему посту Самюэля Умтити в социальных сетях.

Умтити отыграл 90 минут в матче «Лечче» с «Кремонезе» (2:0) и помог своей команде взять три очка. Француз впечатлил своим вкладом в оборону, выполнив 4 отбора и 4 выноса мяча, а также выиграл 4 из 5 единоборств.

На сегодняшний день «Лечче» занимает 14-ю строчку в таблице Серии А.

Умтити выступает за клуб на правах аренды до конца сезона. Сообщается, что «Барселона» сможет расторгнуть контракт с футболистом будущим летом.