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Дембеле поздравил Умтити с очередным мастер-классом в обороне на поле

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 «Что за игрок 😍🔥», - написал на итальянском Усман Дембеле в комментариях к последнему посту Самюэля Умтити в социальных сетях.

Умтити отыграл 90 минут в матче «Лечче» с «Кремонезе» (2:0) и помог своей команде взять три очка. Француз впечатлил своим вкладом в оборону, выполнив 4 отбора и 4 выноса мяча, а также выиграл 4 из 5 единоборств.

На сегодняшний день «Лечче» занимает 14-ю строчку в таблице Серии А.

Умтити выступает за клуб на правах аренды до конца сезона. Сообщается, что «Барселона» сможет расторгнуть контракт с футболистом будущим летом.

4 комментария

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Ответ mutnyy
Я только недавно скачал это приложение😂 кто знает как поднять рейтинг в профиле? И новички не могут Аватарки ставить?
Я использую этот приложения больше 3год но рейтинг у меня очень низкий я тоже не знаю как поднять
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прощай Роналду
Ответ МГЕР
Я бы тоже хотел узнать. Ждём ответа от добрых людей.
Спросите Doljun schokkk севушка и тд, несут полную дичь, жёстко минусуются но рейтинговые баллы имеют сотни тысяч 🤣💪🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МГЕР
Ответ mutnyy
Я только недавно скачал это приложение😂 кто знает как поднять рейтинг в профиле? И новички не могут Аватарки ставить?
Я бы тоже хотел узнать. Ждём ответа от добрых людей.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mutnyy
Я только недавно скачал это приложение😂 кто знает как поднять рейтинг в профиле? И новички не могут Аватарки ставить?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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