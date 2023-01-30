Тер Стеген установил рекорд по «сухим» матчам за «Барселону» 🔥

Марк-Андре тер Стеген присоединился к «Барселоне» 8,5 лет назад за 12 млн евро из «Боруссии М». С тех пор немец стал надежной опорой для команды и одним из самых стабильных игроков клуба.

В этом сезоне Тер Стеген действует блестяще – он уже установил рекорд по «сухим» матчам. Немецкий голкипер не пропустил в 15 из 26 матчах «Барсы» - в прошлом сезоне аналогичное количество «сухих» матчей он показал в 49 играх команды.

Давайте посмотрим на статистику Марка-Андре тер Стегена после его перехода в «Барселону»:

2022/23 – 15 «сухих» матчей из 26

2021/22 - 15 из 49

2020/21 - 14 из 42

2019/20 - 17 из 46

2018/19 - 23 из 49

2017/18 - 24 из 48

2016/17 - 17 из 46

2015/16 - 9 из 26

2014/15 - 10 из 21

Возможно, именно благодаря блестящей форме Тер Стегена, «Барселона» сможет завоевать свой первый титул в Ла Лиге с тех пор, как Месси покинул клуб.