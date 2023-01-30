FC BARCELONA
Блог

Тер Стеген установил рекорд по «сухим» матчам за «Барселону» 🔥

Барселона Барселона
Клубы
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Футбол Футбол

 

Марк-Андре тер Стеген присоединился к «Барселоне» 8,5 лет назад за 12 млн евро из «Боруссии М». С тех пор немец стал надежной опорой для команды и одним из самых стабильных игроков клуба.

В этом сезоне Тер Стеген действует блестяще – он уже установил рекорд по «сухим» матчам. Немецкий голкипер не пропустил в 15 из 26 матчах «Барсы» - в прошлом сезоне аналогичное количество «сухих» матчей он показал в 49 играх команды.

Давайте посмотрим на статистику Марка-Андре тер Стегена после его перехода в «Барселону»:

2022/23 – 15 «сухих» матчей из 26

2021/22 - 15 из 49

2020/21 - 14 из 42

2019/20 - 17 из 46

2018/19 - 23 из 49

2017/18 - 24 из 48

2016/17 - 17 из 46

2015/16 - 9 из 26

2014/15 - 10 из 21

Возможно, именно благодаря блестящей форме Тер Стегена, «Барселона» сможет завоевать свой первый титул в Ла Лиге с тех пор, как Месси покинул клуб.

 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TAGAY
Марк в этом сезоне играет так как первые 2 сезона в Барсе! хорош! многие про Дембеле орут, а по факту именно Марк больше всех прогрессировал при Хави, и реально сделал скачок в уровне игры. последние три года Марк пропускал 2 из 3 ударов по воротам, в этом же тащит 9 из 10 ударов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Молодец, так держать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FanRocstar
Что тут сказать , Стена Крепкая
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
denten96
А всего-то нужно было пересадку волос сделать
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий