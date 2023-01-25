Дембеле лучший. Оценки «Барселоны» за матч с «Сосьедадом»

«Барселона» продлила серию без поражений до 12 матчей, обыграв «Реал Сосьедад» на «Камп Ноу» с минимальным счетом (1:0) в четвертьфинале Кубка Короля.

Во втором тайме каталонцы играли в большинстве, поскольку Браис Мендес был удален с поля на 41-й минуте встречи. Несмотря на численное преимущество, «сине-гранатовые» забили только один мяч – его автором стал Усман Дембеле на 52-й минуте.

Усман открылся под пас на фланг от Кунде, прокинул мяч себе на ход, ворвался в штрафную и мощно зарядил по воротам. Ремиро среагировал на удар, но лишь подправил траекторию полета мяча в сетку.

Вполне логично, что именно Усман Дембеле стал лучшим игроком матча по версии портала SofaScore.

Вот оценки команды Хави от портала:

Оценки запасных игроков: