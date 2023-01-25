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Дембеле лучший. Оценки «Барселоны» за матч с «Сосьедадом»

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«Барселона» продлила серию без поражений до 12 матчей, обыграв «Реал Сосьедад» на «Камп Ноу» с минимальным счетом (1:0) в четвертьфинале Кубка Короля.

Во втором тайме каталонцы играли в большинстве, поскольку Браис Мендес был удален с поля на 41-й минуте встречи. Несмотря на численное преимущество, «сине-гранатовые» забили только один мяч – его автором стал Усман Дембеле на 52-й минуте.  

Усман открылся под пас на фланг от Кунде, прокинул мяч себе на ход, ворвался в штрафную и мощно зарядил по воротам. Ремиро среагировал на удар, но лишь подправил траекторию полета мяча в сетку.

Вполне логично, что именно Усман Дембеле стал лучшим игроком матча по версии портала SofaScore.

Вот оценки команды Хави от портала:

Оценки запасных игроков:

15 комментариев

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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Surhay Lucmanov
Может надо писать правильно религиозность
А что не так написано? Муслим - мусульманин. Что не так-то, Сурик?
0
0
0
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Surhay Lucmanov
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Он был муслимом
Может надо писать правильно религиозность
0
-1
-1
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Arkadios Avgitidis
Ответ Рагиб Кенжегалиев
Немецкой стеной
Её разобрали) ...а китайская ещё стоИт)
0
0
0
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Рагиб Кенжегалиев
Ответ Arkadios Avgitidis
Реально, -лучший..наравне с Марком! Марк опять стал китайской стеной,что очень радует!
Немецкой стеной
0
0
0
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ инна витенберг
На сколько Тёр Штеген хорош в воротах настолько в каждом матче вводя мяч создаёт сам себе голевые моменты
Сам создал, сам отбил. Молодец, что сказать.
+2
0
+2
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Pāvels Belousovs
Усман хорош, сначала трансфер казался провальным Теперь очень радует.тьфу тьфу тьфу 😉😁 Женился,стал мусульманином и из парня вырос мужчина.👍🏆
Он был муслимом
+1
-1
0
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Что с Дембеле? Его там Месси укусил или вразумил? Или кашлянул на него? Что за пасы были
+1
0
+1
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Александра Александрова
Ну сегодня неплох был , но нужно прибавлять )
0
0
0
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Pāvels Belousovs
Усман хорош, сначала трансфер казался провальным Теперь очень радует.тьфу тьфу тьфу 😉😁 Женился,стал мусульманином и из парня вырос мужчина.👍🏆
+4
-1
+3
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Олег Петров
Рафинья даже уставших игроков не в состоянии обвести или обогнать. Просто рухлять. Надеюсь хави это увидит и отправит его обратно в Англию, пока им хоть кто-то интересуется.
+4
0
+4
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инна витенберг
На сколько Тёр Штеген хорош в воротах настолько в каждом матче вводя мяч создаёт сам себе голевые моменты
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
МАТШ 7.2???
+3
0
+3
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Егор Зуев
Усман и МАТШ просто вытащили матч !
+13
-2
+11
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Arkadios Avgitidis
Реально, -лучший..наравне с Марком! Марк опять стал китайской стеной,что очень радует!
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Справедливое признание!
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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