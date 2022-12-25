«Теперь оправданий быть не может». У «Барселоны» Хави впервые нет травмированных – фанаты строят большие планы

В ноябре 2021 года Хави занял тренерское кресло «Барселоны». Наконец настал момент, когда командный лазарет пуст!

Травмы мешали «блаугране» завоевывать трофеи и побеждать в важных матчах. Теперь, когда все игроки здоровы, фанаты ожидают от любимой команды достойных результатов.

Вот что болельщики пишут в соцсетях:

💭 «Не верю, что дожил до такого момента. Теперь только вперед, никаких оправданий быть не может».

💭 «Для Хави настало время показать, чего он стоит на самом деле. Раньше мы могли списывать его провалы на отсутствие игроков, но сейчас у него не будет достойных отговорок».

💭 «Хави, я в тебя безгранично верю! Задай всем жару».

💭 «Теперь для нашей дерьмовой игры не будет оправданий. Команда обязана доказывать свой статус одного из лучших клубов планеты».

💭 «Я сплю? Даже Араухо здоров? Это какая-то сказка».

💭 «Вау, если честно, я боялся, что после чемпионата мира в «Барселоне» не останется здоровых игроков».

💭 «Серьезная проверка для Хави. Сейчас у него есть те футболисты, которых он хотел видеть в команде, и они все готовы играть. Больше ошибок мы прощать не станем».

Но Хави все же останется без одного важного игрока на три ближайшие встречи в Ла Лиге. Роберт Левандовски получил дисквалификацию за поведение в матче против «Осасуны». Клуб пытался обжаловать решение, но апелляция была отклонена.

31 декабря «Барселона» встретится с «Эспаньолом» – это будет первый матч «блауграны» после международного перерыва.

Какие теперь у вас ожидания от игры «Барселоны»? Как сильно на результаты команды повлияет отсутствие травмированных?