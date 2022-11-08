Мама Шакиры высказалась по поводу решения Жерара Пике завершить карьеру

Мама Шакиры прокомментировала решение Жерара Пике завершить карьеру.

Пике и Шакира объявили о расставании в июне 2022 года и с тех пор не сходят с первых полос мировых таблоидов. В этой связи СМИ обратились к Наде Риполь, маме певицы, с просьбой отреагировать на перемены в жизни Пике.

«Ну, я ничего не знаю, но полагаю, что раз он это сделал, то все тщательно обдумал и принял такое решение», - заявила она Music Mundial.

3 ноября центральный защитник огорошил футбольную общественность объявлением о том, что намерен повесить бутсы на гвоздь. Он предупредил, что матч «Барселоны» с «Альмерией» на «Камп Ноу» станет для него последним. Жерар вышел в основе с капитанской повязкой и играл до 85-й минуты, после чего покинул поле под овации стадиона. Его команда завершила матч победой (2:0).