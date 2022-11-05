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📸 «Барселона» выйдет в особых футболках на прощальный матч Пике. Разбираем детали дизайна

Жерар Пике Жерар Пике
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На матче «Барселоны» с «Альмерией» Жерар Пике попрощается с «Камп Ноу». 

По этому случаю игроки «блауграны» выйдут на поле в особых футболках, посвященных защитнику.

Издание Diario Sport поделилось фотографией формы, зацените:

«Sempre» на каталанском означает «навсегда». Буква «е» превратилась в цифру три – игровой номер, под которым Пике выступал за «Барсу» с 2008 года.

Перед матчем Жерар должен выступить с особой речью. Кажется, нас ждет много слез.

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