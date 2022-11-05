🎥 «Барселона» показала обновленную раздевалку команды. У болельщиков много вопросов к дизайну

Официальный аккаунт «Барселоны» в Твиттере поделился видео того, как преобразилась раздевалка команды на «Камп Ноу». Ключевое изменение – шкафчики стали персонализированными. Взгляните:

Раздевалка «сине-гранатовых» теперь выглядит ярко и эффектно. Но болельщиков «Барселоны» новый дизайн озадачил. Они считают такое стилистическое решение глупым, главным образом потому что в команде слишком большая текучка кадров.

Делимся комментариями поклонников «Барселоны»:

💭 «Серьезно? Вы сделали шкафчик и для Пике? Наверное, в этом был какой-то смысл, но мы не узнаем».

💭 «Спустили на это зарплату Пике? Какая же бессмысленная трата денег».

💭 «Будет весело, когда кто-то уйдет из «Барсы», а его лицо все еще будет в раздевалке. А если игрок уйдет со скандалом, получится трагикомедия».

💭 «Учитывая то, как быстро в «Барселоне» меняются игроки, кажется бессмысленным делать индивидуальные шкафчики. Половины этих футболистов не будет в команде через шесть месяцев».

💭 «Ну, вам уже сейчас нужно менять дизайн, Пике ведь ушел».

💭 «Это полная хрень. У студенческих команд в США раздевалки получше».

💭 «А почему все набросились так агрессивно? Мне нравится. Входим в новую эру. Уверен, нас ждут победы».

💭 «Обновились перед Лигой Европы?»

💭 «Еще один рычаг активирован».

А как вам новый дизайн раздевалки «Барсы»?