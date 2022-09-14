«Дилетта Леотта пообещала выйти голой на «Камп Ноу», если «Барса» победит. «Барса» проиграла, но у нас для вас кое-что есть

Всем миром болели за Хави, но друг в беде не бросил.

Накануне матча Лиги чемпионов с «Баварией» телеведущая DAZN Дилетта Леотта решила дать «Барселоне» дополнительную мотивацию на этот судьбоносный матч.

31-летняя итальянская журналистка перед матчем дала обещание, что она придет на ответный матч, который пройдет на «Камп Ноу» голой. Но только в том случае, если «Барса» обыграет мюнхенский клуб с преимуществом в 3 гола.

Шансы на такой результат в первом тайме были весомые, но «Барселона» свои возможности упустила (в первую очередь это касается Роберта Левандовского), а «Бавария» во втором тайме за это наказала – итог 0:2.

Из-за поражения расстроились не только фанаты «Барселоны», но и новоиспеченные поклонники журналистских талантов итальянской телеведущей, правда некоторые ни разу не видели в эфире.

К счастью, в таких сложных ситуациях всегда на помощь приходит тот самый друг с нужной ссылкой.

Выяснилось, что некоторое время назад аккаунт телеведущей был взломан хакерами, они опубликовали все ее интимные фото, которые были сохранены в WhatsApp. Так же хакеры украли переписку Дилетты, и выложили в сеть ее откровенные фото без цензуры, с которыми она делилась со своим парнем.

Но реальный поворот в этой истории пришел через несколько часов. Как сообщается, было найдено видео продолжительностью 11 секунд. Вроде как оригинальные фотографии были спешно удалены со всех сайтов, но тот же друг уверен, что интернет помнит все, даже 11-секундное видео.