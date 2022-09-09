В матче с «Кадисом» Жерар Пике может впервые в этом сезоне получить место в основе «Барселоны»

Ветеран «Барселоны» Жерар Пике может получить место в основе команды в матче Ла Лиги против «Кадиса», который состоится в эту субботу, сообщает журналист Хави Мигель.

35-летний Пике страдал от травмы отводящей мышцы еще с прошлого сезона: испанец получил повреждение во время первого полуфинала Лиги Европы с «Айнтрахтом».

Помимо травм, у Пике есть проблемы и за пределами поля – летом он расстался Шакирой после длительных отношений. Сейчас пара решает вопрос об опеке над двумя общими детьми.

Медицинский штаб «Барселоны» очень осторожно относится к травмам Пике: учитывая его возраст, Жерару было предоставлено больше времени на восстановление.

Похоже, что в эти выходные защитник наконец-то готов выйти на поле с первых минут.

«Барселона» укрепила свою оборону этим летом: Жюль Кунде и Андреас Кристенсен пополнили состав. Эрик Гарсия был в хорошей форме в последнее время, но именно он, скорее всего, уступит место Пике в основе. В последних двух турах Ла Лиги каталонцам удалось сохранить ворота «сухими».

Жерар Пике впервые вышел на поле в новом сезоне во втором тайме матча Лиги чемпионов против «Виктории», заменив Серджи Роберто.

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