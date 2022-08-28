Хави назвал три качества Тер Стегена, которые делают вратаря настоящим лидером

На пресс-конференции перед матчем «Барселоны» и «Вальядолида» Хави сказал пару слов о голкипере каталонцев:

«У Марка-Андре тер Стегена особый тип лидерства. Он обладает серьезностью, дисциплинированностью, профессионализмом. Когда он говорит, он делает это так, чтобы его услышали. В прошлом сезоне, не будучи оцененным по достоинству, он просто спас несколько наших игр».

Тер Стеген пока не входит в число четырех капитанов «Барселоны», но, похоже, он следующий в очереди. Например, в предыдущей игре против «Реал Сосьедада» немец появился на поле с капитанской повязкой.

Голкипер отлично начал сезон, отстояв на ноль в матче против «Райо Вальекано», а затем пропустив всего один гол в напряженной выездной встрече с «Реал Сосьедадом».