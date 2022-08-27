Обнародован календарь группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» уже знает свое расписание

УЕФА опубликовало календарь группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что в группе С «Барселоне» достались «Бавария», «Интер» и «Виктория Пльзень». Команда Хави начнет с того, что примет чешский клуб на «Камп Ноу», а потом отправится в Мюнхен.

Мачт 1: «Барселона» - «Виктория», 7 сентября, 22.00 (время московское)

Матч 2: «Бавария» - «Барселона», 13 сентября, 22.00

Матч 3: «Интер» - «Барселона», 4 октября, 22.00

Матч 4: «Барселона» - «Интер», 12 октября, 22.00

Матч 5: «Барселона» - «Бавария», 26 октября, 22.00

Матч 6: «Виктория» - «Барселона», 1 ноября, 23.00

Вот полное расписание для всех групп турнира: