Мудрик запостил фото в форме «Барселоны». Клуб вряд ли может позволить себе такой трансфер

Заигрывает с клубом?

Вингер «Челси» Михаил Мудрик сделал фотографию в форме «Барселоны и разместил ее в своем профиле, чем неслабо прогрел интернет общественность.

На украинце можно заметить ретро-футболку каталонского клуба сезона-2004/05. Вот как он в ней выглядит.

Может быть, он заигрывает с «Барсой», которая, по слухам, ищут нового левого вингера на следующий сезон?

Давайте предположим, что это не просто дань уважения его кумиру Роналдиньо − могут ли каталонцы подписать его?

Украинский вингер перешел в «Челси» чуть больше года назад. Донецкий «Шахтер» получил за игрока около 100 мл евро. Его контракт рассчитан до 2031 года, и в него включен пункт об отступных на похожую сумму, что означает, что «Барса» не может позволить себе подписать его на постоянной основе.

Тем не менее, остается возможность взять его в аренду, тем более что место на левом фланге, скорее всего, освободится летом.

Хотели бы вы видеть Мудрика в «Барселоне»? Пишите в комментариях.