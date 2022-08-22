«Уровень влияния – Лионель Месси», «Он уже лучше Пеналду». Болельщики назвали главного героя «Барсы» в матче с «Реал Сосьедад»

Болельщики «Барселоны» высоко оценили игру Ансу Фати в победе команды над «Реал Сосьедад».

Ансу Фати стал сенсацией три года назад, но в прошлом у него было множество травм, Ансу смог сыграть только 25 матчей за последние пару сезонов. Но, похоже, что черная полоса для футболиста прервалась. По окончании матча болельщики воспользовались Twitter, чтобы воздать должное герою встречи.

«Он изменил игру. Уровень влияния – Лионель Месси».

«Мы любим тебя, Ансу Фати».

«Этот парень – большая редкость».

«Мне нравится, как играет Ансу…очень спокойно и тактически грамотно».

«Уже лучше, чем Пеналдо».

«Ансу лучше, чем Вини!».

«Фати заслуживает место в «основе» вместо Торреса».

«Его гол – это абсолютный класс, да еще и Левандовски оформил первый дубль за «Барселону». Пас Ансу прямо в сердце».

«Каждый раз когда Ансу выходит на поле, то делает что-то особенное».

Подопечные Хави хотели отыграться после разочаровывающего старта в матче с «Райо Вальекано» и им удалось это сделать, благодаря голам Роберта Левандовски, Усмана Дембеле и Ансу Фати.

Роберт Левандовски открыл счет уже на 1й минуте, но уже через пять минут его сравнял Александр Исак. После первого тайма между командами была ничья, но все изменилось, когда на поле появился Ансу Фати на 63й минуте встречи. 19-летнему футболисту потребовалось две минуты, чтобы сделать голевую передачу на Дембеле, который вывел «Барсу» вперед. Еще через две минуты Фати ассистировал Роберту Левандовски, а через 10 минут забил сам.