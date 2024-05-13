Мамаев о тюрьме: «Обо всем забыл, нет ощущения, что это было. У меня не отобрали здоровье, возможность играть в футбол, все деньги»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Павел Мамаев Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Футбол

Павел Мамаев ответил на вопрос о своем тюремном заключении в 2019 году.

Вместе с Александром Кокориным он были осужден по делу о побоях и хулиганстве после двух драк в центре Москвы в октябре 2018 года. Мамаев был освобожден в сентябре 2019 года.

– Когда сегодня у тебя есть все, а завтра ничего, тоже можно сильно измениться. Не было страшно?

– Что страшнее: заключение или смертельная болезнь? Человек живет везде. Главное – здоровье, счастье, любовь семьи.

Страшно – когда непоправимо. И я же ничего не лишился. Да, потерял год карьеры, какой-то заработок, но у меня не отобрали здоровье, возможность играть в футбол, все деньги.

Это не та проблема, которую надо обсуждать. Я до такой степени обо всем забыл, что иной раз думаю: «А когда это закончилось?» У меня вообще нет ощущения, что это было, – сказал экс-игрок сборной России.

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17 комментариев
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Ответ Ильнур Хасанов
Не был бы игроком сборной, присел бы на лет 5.
Если бы не был игроком сборной и в кабаке запечатал обыкновенно человека даже ппс бы не приехал…. А так Пак сам завтракал и богатые парни отдыхали…
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Тюрьма наверное сделало ему переосмысление.Время было подумать о бытие.Зато увидел тех друзей которые были когда-то рядом.Не зря есть поговорка:От тюрьмы и от сумы не зарекайся.
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Ответ Ильнур Хасанов
Не был бы игроком сборной, присел бы на лет 5.
наоборот ничего не было бы
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Какова судьба попугая за 152 тысячи?
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"У меня вообще нет ощущения, что это было"

Значит наказание было недостаточным.
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Ну справедливости ради ни он, ни кореш его не отсвечивают никак. Я вообще забыл, когда какие-то новости в негативных цветах о них слышал. Тут чаще про жену Мамаева писали, чем про него самого)
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Ответ Ильнур Хасанов
Не был бы игроком сборной, присел бы на лет 5.
Да-да, на каждом углу у нас за драки(побои) на 5 лет сажают
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Ответ Ильнур Хасанов
Если ментам нужна будет галочка, то посадят.
Я думал у нас суд выносит приговор, а не доблестная полиция
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Ответ Сергей Фетисов
Тюрьма наверное сделало ему переосмысление.Время было подумать о бытие.Зато увидел тех друзей которые были когда-то рядом.Не зря есть поговорка:От тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Как не было у него мозгов, так и нет.
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Ответ Сергей Фетисов
Правильно сказал.У компа все герои и без недостатков.
Да, я именно про это. Просто хочу узнать чего он добился , что в его понимаете есть мозги или нет)
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