Мамаев о тюрьме: «Обо всем забыл, нет ощущения, что это было. У меня не отобрали здоровье, возможность играть в футбол, все деньги»

Павел Мамаев ответил на вопрос о своем тюремном заключении в 2019 году.

Вместе с Александром Кокориным он были осужден по делу о побоях и хулиганстве после двух драк в центре Москвы в октябре 2018 года. Мамаев был освобожден в сентябре 2019 года.

– Когда сегодня у тебя есть все, а завтра ничего, тоже можно сильно измениться. Не было страшно?

– Что страшнее: заключение или смертельная болезнь? Человек живет везде. Главное – здоровье, счастье, любовь семьи.

Страшно – когда непоправимо. И я же ничего не лишился. Да, потерял год карьеры, какой-то заработок, но у меня не отобрали здоровье, возможность играть в футбол, все деньги.

Это не та проблема, которую надо обсуждать. Я до такой степени обо всем забыл, что иной раз думаю: «А когда это закончилось?» У меня вообще нет ощущения, что это было, – сказал экс-игрок сборной России.