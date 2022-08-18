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Бускетс готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь «Барсе». Но Серджи выдвинул встречные условия

Барселона Барселона
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
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Легенда уже планирует свой уход из клуба.

Бускетс сказал « Барселоне», что готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь команде этим летом, сообщает Sport.

Однако он также сообщил им, что хочет покинуть клуб, как только его контракт истечет в следующем году.

Проблема здесь в том, что Ла Лига не позволяет делать какие-либо отложенные платежи игроку после того, как он присоединился к какому-либо другому клубу.

Так что, если Бускетс покинет «Барсу» в следующем году и ему по-прежнему будут платить зарплату, у клуба могут возникнуть серьезные юридические проблемы.

Ожидается, что через год «сине-гранатовым» придется заплатить колоссальные 102 миллиона евро Бускетсу и Жерару Пике , если им не удастся убедить их отложить выплату.

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