Бускетс готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь «Барсе». Но Серджи выдвинул встречные условия

Легенда уже планирует свой уход из клуба.

Бускетс сказал « Барселоне», что готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь команде этим летом, сообщает Sport.

Однако он также сообщил им, что хочет покинуть клуб, как только его контракт истечет в следующем году.

Проблема здесь в том, что Ла Лига не позволяет делать какие-либо отложенные платежи игроку после того, как он присоединился к какому-либо другому клубу.

Так что, если Бускетс покинет «Барсу» в следующем году и ему по-прежнему будут платить зарплату, у клуба могут возникнуть серьезные юридические проблемы.

Ожидается, что через год «сине-гранатовым» придется заплатить колоссальные 102 миллиона евро Бускетсу и Жерару Пике , если им не удастся убедить их отложить выплату.