В честь 77-го дня рождения Йохана Кройффа ФИФА выпустила мощное видео в память о гениальном футболисте

Йохан напоминает всех лучших игроков современности разом.

За свою карьеру Кройфф выступал за «Аякс», «Барселону», успел съездить в США, когда это еще не было мейнстримом, а закончил карьеру у себя на родине в «Фейенорде». Тренерская карьера сложилась похожим образом - «Аякс», «Барселона», с 2009 по 2013 годы голландец даже успел потренировать сборную Каталонии.

Утром 24 марта 2016 года Йохан Кройф скончался в возрасте 68 лет в окружении своей семьи в клинике Барселоны после тяжелой болезни. 25 апреля 2024 года ему бы исполнилось 77 лет.