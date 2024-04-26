Канселу составил команду мечты из 5 игроков: больше половины из «Сити» 🎥

Футболист «Барселоны» и сборной Португалии Жоау Канселу выбрал свою пятерку лучших игроков.

В ворота Канселу поставил голкипера «Сити» Эдерсона, отметив его игру ногами, в защиту еще одного представителя команды Гвардиолы – Рубена Диаша за его лидерские качества и характер. В центре поля Канселу разместил легендарного Роналдиньо и еще одного игрока «Сити» Бернарду Силву – у португальца Канселу отметил работоспособность и интеллект, а бразильца назвал одним из своих кумиров. В атаке Канселу поставил Криштиану Роналду – легенду его страны и пример для подражания для молодых игроков.

Как Вам состав Канселу? Кого бы выбрали вы?