Переговоры по Бернарду уже идут, игрок без ума от перехода в «Барсу». Неужели трансфер состоится?

Португалец должен отправиться в Каталонию на поиски дома на следующей неделе. Он безумно хочет присоединиться к «Барселоне».

Жорхе Мендеш, его представитель, берет на себя руководство операцией.

Другой источник, Ашраф Бен Аяд, говорит, что Пеп Гвардиола не будет препятствовать переезду. Все, что нужно, это чтобы «Барса» договорилась с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что одним из способов сделать этот шаг возможным будет уход Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Mundo Deportivo. Его уход поможет в трансфере Силвы, а также «Барса» избавится от проблем с зарплатной ведомостью.

Тем временем, Хави доверяет нападающему, а сам форвард хочет остаться на Камп Ноу.

Если «Челси» будет настаивать на его переезде и предложит футболисту хорошие личные условия, то вероятно переход состоится, чему может поспособствовать и Томас Тухель, с которым у Пьера-Эмерика хорошие отношения.

33-летний нападающий должен будет принять окончательное решение в ближайшее время, так как «Барселона» и «Челси» планируют обсудить этот вопрос на следующей неделе.