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В фан-шопе «Барсы» наконец появилась буква «W» для печати фамилии на футболке Левандовского

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Вчера болельщик «Барселоны» попытался купить футболку с фамилией Левандовского в официальном магазине клуба, но получил отказ. Оказалось, что в фан-шопе закончилась буква «W», предназначенная специально для печати. 

«Барселона» рассчитывает заработать приличную сумму на продаже футболок польского нападающего, а потому проблему быстро решили.

Сегодня в фан-шоп клуба завезли долгожданные буквы для печати, просто посмотрите, как счастлив продавец! 

 Ожидается, что в «Барселоне» Левандовски возьмет девятый номер. В клубе подсчитали, что на продаже футболок команда сможет заработать до 20 млн евро. Кто знает, может, наскребут на еще один трансфер?

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