В фан-шопе «Барсы» наконец появилась буква «W» для печати фамилии на футболке Левандовского

Вчера болельщик «Барселоны» попытался купить футболку с фамилией Левандовского в официальном магазине клуба, но получил отказ. Оказалось, что в фан-шопе закончилась буква «W», предназначенная специально для печати.

«Барселона» рассчитывает заработать приличную сумму на продаже футболок польского нападающего, а потому проблему быстро решили.

Сегодня в фан-шоп клуба завезли долгожданные буквы для печати, просто посмотрите, как счастлив продавец!

Mucha expectación en la Barça Store para comprar la camiseta de Lewandowski pic.twitter.com/G7A7QRGM2U — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 21 июля 2022 г.

Ожидается, что в «Барселоне» Левандовски возьмет девятый номер. В клубе подсчитали, что на продаже футболок команда сможет заработать до 20 млн евро. Кто знает, может, наскребут на еще один трансфер?