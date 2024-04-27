Бальде позирует в футболке «Лейпцига» с именем Хави Симонса. Голландец оценил жест друга

В 31-м туре Бундеслиги «Лейпциг» разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:1. Команды сражаются за путевку в Лигу чемпионов, после очной встречи «быки» опережают «шмелей» на пять очков.

Хави Симонс провел на поле 90 минут и сумел отдать голевую передачу на Лои Опенда. Из Барселоны экс-игроку «блауграны» прилетел привет. Алекс Бальде опубликовал фото в футболке своего товарища.

После победы над «Боруссией» Хави опубликовал фотографии с матча, а в конце добавил то самое фото Бальде. Алекс оставил комментарий под постом Симонса:

Хави и Алекс знакомы еще со времен Ла Масии. Посмотрите на этих малышей.

Парни сумели сохранить дружбу, даже когда их профессиональные пути разошлись. Они часто перекидываются любезностями в соцсетях. Недавно Алекс заявил , что хотел бы выступать за «Барселону» вместе с Симонсом.

Сейчас Хави является игроком «ПСЖ». Парижане отдали голландца в аренду «Лейпцигу». В Германии у экс-игрока «Барсы» дела идут отлично. Симонс провел за «РБ» 41 матч во всех турнирах. На его счету – 9 голов и 15 ассистов в составе «быков».

А вы бы хотели видеть Симонса в «Барсе»?