В магазине «Барсы» перестали продавать футболки с фамилией Левандовского. Все из-за нехватки букв для печати

Официальный клубный магазин «Барселоны» перестал продавать футболки с именем Роберта Левандовского. Дело в том, что в магазине закончилась буква «W». Вот забавный диалог продавца с покупателем:

Barcelona have really run out of the letter W because of Lewandowski 😅



(via @forcabarca_ar) pic.twitter.com/1RjU8KRI9c — ESPN FC (@ESPNFC) 19 июля 2022 г.

Левандовски наконец стал игроком «Барсы», однако каталонцы, видимо, недооценили масштаб ажиотажа, созданного таким громким трансфером. Болельщик попытался купить футболку с фамилией польского нападающего, но получил отказ. Продавец объяснил, что в магазине закончилась специальная буква для печати. Поскольку в фамилии Левандовского на латинице встречаются две «W», буква быстро закончилась.

На данный момент в «Барселоне», помимо Роберта, есть только один игрок, в чьем имени есть буква «W», – Мартин Брэйтуэйт. Но футболка с именем нападающего не пользуется популярностью среди фанатов, забегающих в фан-шоп «Барсы», неудивительно, что запасы буквы «W» так быстро закончились.

Ожидается, что в «Барселоне» Левандовски возьмет футболку с девятым номером, который на данный момент принадлежит Мемфису Депаю.

Роберт перешел в «Барсу» из мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро. Контракт Левандовского с каталонцами рассчитан на четыре года.