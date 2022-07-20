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В магазине «Барсы» перестали продавать футболки с фамилией Левандовского. Все из-за нехватки букв для печати

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Официальный клубный магазин «Барселоны» перестал продавать футболки с именем Роберта Левандовского. Дело в том, что в магазине закончилась буква «W». Вот забавный диалог продавца с покупателем:

Левандовски наконец стал игроком «Барсы», однако каталонцы, видимо, недооценили масштаб ажиотажа, созданного таким громким трансфером. Болельщик попытался купить футболку с фамилией польского нападающего, но получил отказ. Продавец объяснил, что в магазине закончилась специальная буква для печати. Поскольку в фамилии Левандовского на латинице встречаются две «W», буква быстро закончилась.

На данный момент в «Барселоне», помимо Роберта, есть только один игрок, в чьем имени есть буква «W», – Мартин Брэйтуэйт. Но футболка с именем нападающего не пользуется популярностью среди фанатов, забегающих в фан-шоп «Барсы», неудивительно, что запасы буквы «W» так быстро закончились. 

Ожидается, что в «Барселоне» Левандовски возьмет футболку с девятым номером, который на данный момент принадлежит Мемфису Депаю.

Роберт перешел в «Барсу» из мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро. Контракт Левандовского с каталонцами рассчитан на четыре года.

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