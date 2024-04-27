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«Барселона» нашла нового опорника. Переговоры в продвинутой стадии

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«Барселона» ведет переговоры о приобретении Гидо Родригеса, сообщают источники, близкие к каталонскому клубу.

Контракт 30-летнего футболиста с «Реал Бетисом» истекает через два месяца, что открывает возможность для его перехода в качестве свободного агента.

Предполагается, что сделка будет построена по схеме «2+1», а Родригес будет рассматриваться как замена Ориолю Ромеу.

Приобретение аргентинца не означает, что «Барсе» не нужен еще один высококлассный опорник. Наиболее вероятно, подписание Родригеса лишь обеспечит глубину состава на предстоящий сезон.

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